Украинская чемпионка снялась в нежной фотосессии (видео)

Спортсменка обладает модельной внешностью

Известная украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая в свой день рождения пожелала мира на всей территории Украины, снялась в нежной фотосессии в Валенсии (Испания) на берегу Средиземного моря.

Об этом сообщила блогер Ольга Малкина на своей странице в Instagram. Она также показала первые кадры с красоткой-спортсменкой во время работы.

Дарья обладает модельной внешностью и нередко радует свою многотысячную армию поклонников (на страницу Instagram дзюдоистки подписались почти полмиллиона человек) яркими снимками.

22-летняя Белодед, несмотря на свой юный возраст, успела стать двукратной чемпионкой мира по дзюдо, чемпионкой и вице-чемпионкой Европы и победительницей Европейских иг р. Кроме того, на ее счету бронза на Олимпиаде-2020 в Токио. Украинка выигрывала награды в весовой категории до 48 кг, однако теперь она выступает в новом весе. На ЧМ-2022 по дзюдо Дарья в категории до 57 кг не сумела пройти в полуфинал турнира, а также проиграла утешительную схватку за "бронзу".

Ранее сообщалось, что Белодед вошла в рейтинг топ-100 самых влиятельных украинцев. Напомним, ради медали в Токио Дарье пришлось даже голодать.