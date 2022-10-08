Чемпионка мира из Мариуполя не сдержала эмоций во время гимна Украины (видео)

Трогательный момент попал в объективы камер

Украинка Катерина Миронюк на Чемпионате мира по фит-модель-2022 в Литве выиграла "золото" в абсолютной категории. На спортсменку, родной город которой Мариуполь был фактически уничтожен российскими оккупантами, во время исполнения гимна Украины нахлынули эмоции.

О триумфе украинки сообщает Национальная федерация бодибилдинга Украины на своем официальном сайте. В сети появилось видео, на котором в честь победительницы прозвучал гимн Украины. Катерина еле сдерживала слезы.

"Гордимся, что судьи признали №1 в мире в дисциплине фит-модель украинку, представительницу города-героя Мариуполя. Поздравляем всех поклонников этого вида спорта с триумфом сборной Украины на Чемпионате мира по фит-модели! Слава Украине!" — сообщили в Федерации.

Катерина Миронюк выиграла ЧМ в дисциплине фит-модель

Добавим, что сборная Украины на ЧМ-2022 в Вильнюсе заняла 2-е общекомандное место, уступив пальму первенства только хозяйке соревнований.

Отметим, киевлянка Наталья Черевичная завоевала золотую медаль на ЧМ в Литве в ростовой категории до 160 см. После победы спортсменка вживую исполнила гимн Украины.

Ранее сообщалось, что юная украинская боксерша не сдержала эмоций во время гимна Украины.

Напомним, российский комментатор высмеял крымских "чиновников" за желание запретить украинскую песню.