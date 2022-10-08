Чемпіонка світу з Маріуполя не стримала емоцій під час гімну України (відео)

Зворушливий момент потрапив до об’єктивів камер

Українка Катерина Миронюк на Чемпіонаті світу з фіт-модель-2022 у Литві виграла "золото" в абсолютній категорії. На спортсменку, рідне місто якої Маріуполь було фактично знищено російськими окупантами, під час виконання гімну України наринули емоції.

Про тріумф українки повідомляє Національна федерація бодибілдингу України на своєму офіційному сайті. У мережі з’явилося відео, де на честь переможниці прозвучав гімн України. Катерина ледве стримувала сльози.

"Пишаємось, що судді визнали №1 у світі у дисципліні фіт-модель українку, представницю міста-героя Маріуполя. Вітаємо всіх шанувальників виду спорту з тріумфом збірної України на Чемпіонаті світу з фіт-модель! Слава Україні!" — повідомили у Федерації.

Катерина Миронюк виграла ЧС у дисципліні фіт-модель

Додамо, що збірна України на ЧС-2022 у Вільнюсі посіла 2-ге загальнокомандне місце, поступившись пальмою першості лише господарям змагань.

Зазначимо, киянка Наталія Черевична здобула золоту медаль на ЧС у Литві у ростовій категорії до 160 см. Після перемоги спортсменка наживо виконала гімн України.

Раніше повідомлялося, що юна українська боксерка не стримала емоцій під час гімну України.

Нагадаємо, російський коментатор висміяв кримських "чиновників" за бажання заборонити українську пісню.