Украинские спортсмены получат медали россиян: подробности

Ряд российских спортсменов получили дисквалификации, что повлияло на итоговую расстановку мест на турнирах многолетней давности

Допинг-скандалы с участием российских спортсменов происходят даже спустя много лет после соревнований, на которых они выступали. На этот раз из-за дисквалификации ряда российских легкоатлетов сразу 3 медали самого высокого уровня перешли к представителям Украины.

Об этом заявила генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Иоланта Хропач на заседании Совета организации 28 октября, передает официальный сайт федерации. В ближайшее время награды будут вручены спортсменам.

"Конечно, приятно получать награды, которых ты заслуживаешь, во время соревнований, ведь это совсем другие эмоции. Однако это никоим образом не обесценивает их стоимость. Это в очередной раз доказывает и напоминает всем, что соревноваться нужно честно", — сказала Хропач.

Анна Рыжикова после дисквалификации россиянки Ирины Колесниченко поднялась на вторую позицию в беге на 400 метров с барьерами и теперь является серебряной медалисткой чемпионата Европы-2012.

Тарас Неледва после дисквалификации россиянина Кирилла Сухарева стал бронзовым призером по прыжкам в длину на ЧЕ (U-23)-2013.

Иван Банзерук после дисквалификации россиян Михаила Рыжова и Ивана Носкова стал серебряным призером на дистанции 50 км на Кубке Европы-2015 по спортивной ходьбе. Кроме того, в этой дисциплине сборная Украины поднялась на 2-е место в командном зачете.

Ранее сообщалось, украинка Ярослава Магучих не выиграла награду лучшей легкоатлетки 2022 года по версии European Athletics.

Напомним, киевский профессор в 79 лет стал чемпионом Европы по легкой атлетике.