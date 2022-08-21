Профессор КПИ в 79 лет стал чемпионом Европы по легкой атлетике (видео)

Всего профессор привез с соревнований пять медалей

Киевский профессор стал призером Малого чемпионата Европы по легкой атлетике в свои 79 лет.

Как сообщает пресс-служба Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, историк Борис Ковальский представлял Украину на соревнованиях в Чехии в пяти видах легкой атлетики.

Профессор Ковальский является мастером спорта по десятиборью и абсолютным чемпионом по легкой атлетике среди ветеранов. В этом году он представлял нашу страну в пяти видах соревнований и завоевал золото в метании копья, три серебряных медали в метании молота, ядра и диска, а также бронзу в метании веса.

Кроме того он вошел в пятерку рекордсменов по метанию молота и получил кубок.

Вплоть до 70-летнего возраста Ковальский был чемпионом КПИ среди студентов и до сих пор составляет конкуренцию своим студентам.

Как сообщалось ранее, накануне украинский боксер Александр Усик в тяжелейшем бою победил британского претендента Энтони Джошуа. Бой длился все 12 раундов, по итогу которых судьи отдали победу украинскому спортсмену.