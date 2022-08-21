Професор КПІ у 79 років став чемпіоном Європи з легкої атлетики (відео)

Загалом професор привіз зі змагань п’ять медалей

Київський професор став призером Малого чемпіонату Європи з легкої атлетики у свої 79 років.

Як повідомляє пресслужба Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, історик Борис Ковальський представляв Україну на змаганнях у Чехії у п’яти видах легкої атлетики.

Професор Ковальський є майстром спорту з десятиборства та абсолютним чемпіоном з легкої атлетики серед ветеранів. Цього року він представляв нашу країну у п’яти видах змагань та завоював золото у метанні списа, три срібні медалі у метанні молота, ядра та диска, а також бронзу у метанні ваги.

Крім того, він увійшов до п’ятірки рекордсменів з метання молота та отримав кубок.

Аж до 70-річного віку Ковальський був чемпіоном КПІ серед студентів і досі складає конкуренцію своїм студентам.

Як повідомлялося раніше, напередодні український боксер Олександр Усик у найважчому бою переміг британського претендента Ентоні Джошуа. Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу українському спортсмену.