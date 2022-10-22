Магучих не стала легкоатлеткой года, но Украина без награды не осталась

В Европе наградили лучших по итогам сезона

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после невероятного сезона в Бриллиантовой лиге не выиграла награду спортсменки 2022 года по версии European Athletics.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкой атлетики в Twitter. Победу в этой номинации одержала нидерландская спринтерша Фемке Бол, специализирующаяся в барьерном беге на 400 метров.

Тем не менее Украина не осталась без награды. Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) выиграла премию членской федерации 2022 от Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Награду получила генеральный секретарь ФЛАУ Иоланта Хропач. Данная премия присуждается национальному органу управления, который сделал все возможное, чтобы служить своим спортсменам, болельщикам и обществу.

Иоланта Хропач

Полное видео церемонии награждения:

Напомним, Ярослава в 2022 году выиграла чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который проходил в Сербии. После своего триумфа украинка на весь мир рассказала о зверствах российских оккупантов.

Ранее Магучих подтвердила, что не собирается менять спортивное гражданство, несмотря на наличие предложений.