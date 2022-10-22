Магучіх не стала легкоатлеткою року, але Україна без нагороди не залишилася

У Європі нагородили найкращих за підсумками сезону

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх після неймовірного сезону у Діамантовій лізі не виграла нагороду спортсменки 2022 року за версією European Athletics.

Про це повідомляє пресслужба Європейської легкої атлетики у Twitter. Перемогу в цій номінації здобула нідерландська спринтерка Фемке Бол, яка спеціалізується на бар’єрному бігу на 400 метрів.

Проте, Україна не залишилася без нагороди. Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) виграла премію членської федерації 2022 року від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Нагороду отримала генеральна секретарка ФЛАУ Іоланта Хропач. Ця премія присуджується національному органу управління, який зробив усе можливе, щоб служити своїм спортсменам, уболівальникам та суспільству.

Іоланта Хропач

Повне відео церемонії нагородження:

Нагадаємо, Ярослава у 2022 році виграла чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні, який проходив у Сербії. Після свого тріумфу українка на весь світ розповіла про звірства російських окупантів.

Раніше Магучіх підтвердила, що не має наміру змінювати спортивне громадянство, попри наявність пропозицій.