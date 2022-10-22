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Українці блискуче стартували на чемпіонаті світу з бодібілдингу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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ЧС-2022 з бодібілдингу Новина оновлена 22 жовтня 2022, 12:13
ЧС-2022 з бодібілдингу

Збірна України ударно виступає на престижному турнірі

Після гучного успіху українок на чемпіонаті світу з фіт-модель-2022 у Литві наші спортсмени зібрали 11 медалей у перші дні змагань на ЧС-2022 у Йонджу (Південна Корея).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України у Facebook. На рахунку нашої команди 11 медалей, 8 з яких "золоті".

Чемпіонат світу (жінки та юніорки):

  • "Золото": Любов Попова (змішані пари); Станіслав Тарасов (змішані пари); Катерина Спєвакова (артистичний фітнес, абсолютна категорія); Світлана Гордієнко (бодіфітнес до 158 см); Катерина Іщенко (бодіфітнес до 160 см); Катерина Іщенко (бодіфітнес, абсолютна категорія).
  • "Срібло": Марія Маєвська (бодіфітнес до 158 см).
  • "Бронза": Тетяна Москаленко (велнес до 158 см).

Кубок світу (чоловіки):

  • "Золото": Сергій Ройко (фізик, понад 176 см); Сергій Ройко (фізик, абсолютна категорія).
  • "Срібло": Федір Хашалов (фітнес).
Любов Попова та Станіслав Тарасов
Любов Попова та Станіслав Тарасов
Катерина Спєвакова
Катерина Спєвакова
Федір Хашалов
Федір Хашалов
Катерина Іщенко
Катерина Іщенко
Світлана Гордієнко
Світлана Гордієнко
Марія Маєвська
Марія Маєвська (по центру)
Тетяна Москаленко
Тетяна Москаленко
Сергій Ройко
Сергій Ройко

Змагання в Йонджу зібрали представників 48 країн світу та завершаться 23 жовтня. Україну представляють 19 спортсменів.

Нагадаємо, українські стрілки чудово виступили на чемпіонаті світу.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко отримав нагороду в Італії.

Теги:
#Бодібілдинг