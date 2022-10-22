Українці блискуче стартували на чемпіонаті світу з бодібілдингу (відео)

Збірна України ударно виступає на престижному турнірі

Після гучного успіху українок на чемпіонаті світу з фіт-модель-2022 у Литві наші спортсмени зібрали 11 медалей у перші дні змагань на ЧС-2022 у Йонджу (Південна Корея).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України у Facebook. На рахунку нашої команди 11 медалей, 8 з яких "золоті".

Чемпіонат світу (жінки та юніорки):

"Золото": Любов Попова (змішані пари); Станіслав Тарасов (змішані пари); Катерина Спєвакова (артистичний фітнес, абсолютна категорія); Світлана Гордієнко (бодіфітнес до 158 см); Катерина Іщенко (бодіфітнес до 160 см); Катерина Іщенко (бодіфітнес, абсолютна категорія).

"Срібло": Марія Маєвська (бодіфітнес до 158 см).

"Бронза": Тетяна Москаленко (велнес до 158 см).

Кубок світу (чоловіки):

"Золото": Сергій Ройко (фізик, понад 176 см); Сергій Ройко (фізик, абсолютна категорія).

"Срібло": Федір Хашалов (фітнес).

Любов Попова та Станіслав Тарасов

Катерина Спєвакова

Федір Хашалов

Катерина Іщенко

Світлана Гордієнко

Марія Маєвська (по центру)

Тетяна Москаленко

Сергій Ройко

Змагання в Йонджу зібрали представників 48 країн світу та завершаться 23 жовтня. Україну представляють 19 спортсменів.

Нагадаємо, українські стрілки чудово виступили на чемпіонаті світу.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко отримав нагороду в Італії.