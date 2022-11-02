"Шахтар" підтримає супервболівальниця: вона не подала руки російській спортсменці

На гру з "Лейпцигом" приїхала Даяна Ястремська

У середу, 2 листопада, донецький "Шахтар" проведе найважливіший матч Ліги чемпіонів. "Гірникам" потрібно обов’язково обіграти "Лейпциг", щоб пробитися у плей-офф турніру. Інакше команда продовжить свою участь у єврокубках у Лізі Європи.

Онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Лейпциг" йде на нашому сайті. Поєдинок відбудеться у Варшаві, куди приїхала відома українська тенісистка Даяна Ястремська. Спортсменка відвідала тренування "Шахтаря" та зустрілася з директором клубу Даріо Срною. Підтримуватиме "Шахтар" Ястремська на трибунах у новій футболці в оранжево-чорних кольорах. Це подарунок клубу.

Нагадаємо, що нещодавно Ястремська потрапила до лікарні. Тенісистці діагностували каміння у нирках.

Раніше Даяна Ястремська відмовилася потиснути руку росіянці Катерині Олександровій після матчу. Наша тенісистка в такий спосіб показала своє ставлення до окупантів.