"Шахтар" забрав у мене путін: тренер "Брайтона" згадав Україну

Роберто де Дзербі залишив "Шахтар" після початку повномасштабної війни

У матчі чемпіонату Англії "Брайтон" сенсаційно розгромив "Челсі" (4:1). Після гри головний тренер "Брайтона" Роберто де Дзербі звинуватив президента росії володимира путіна в тому, що він вимушено залишив Україну.

"Я дуже радий за себе і за свій штаб, тому що ми пережили вісім справді важких місяців.

У мене вже була команда – "Шахтар". Прекрасна команда, яку путін вирішив у мене забрати.

Я знайшов іншу команду, я маю бути вдячний гравцям "Брайтона" і клубу за те, як вони прийняли мене, і як я відчув себе з першого моменту, коли вони довіряють мені.

Знову знайти сім’ю, атмосферу, яка дозволяє тобі почуватися частиною колективу, це щось дуже приємно", — сказав де Дзербі.

Дивіться огляд матчу "Брайтон" — "Челсі" :

Раніше ми писали, що легіонер "Зорі" втік із команди: бразилець боїться російських обстрілів.

Нагадаємо, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою.