Екстренер Шахтаря розпочав кар’єру в Англії зі скандалу: про це гуде весь Інтернет (відео)

Роберто Де Дзербі не потиснув руку Юргену Клоппу

Колишній тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі сенсаційно дебютував в англійській Прем’єр-лізі. Його "Брайтон" відібрав очки у "Ліверпуля" (3:3).

Однак, не це стало темою обговорення після матчу. Уболівальники звернули увагу на поведінку Де Дзербі.

Після фінального свистка тренер "Брайтона" підійшов до лави запасних суперників і привітав помічника "Ліверпуля". Наставник мерсисайдців Юрген Клопп простяг руку Де Дзербі, але Роберто його проігнорував. Здивуванню Клоппа не було меж.

Відео стало вірусним у соцмережах. Менш ніж за добу у Twitter його переглянули майже 2 млн людей. Усі намагаються зрозуміти поведінку Де Дзербі.

Нагадаємо, що цими вихідними "Шахтар" розгромив "Металіст" в УПЛ. Дивіться результати та огляди матчів 5-го туру чемпіонату України.

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