Экс-тренер Шахтера начал карьеру в Англии со скандала: об этом гудит весь Интернет (видео)

Роберто Де Дзерби не пожал руку Юргену Клоппу

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби сенсационно дебютировал в английской Премьер-лиге. Его "Брайтон" отобрал очки у "Ливерпуля" (3:3).

Однако не это стало темой обсуждения после матча. Болельщики обратили внимание на поведение Де Дзерби.

После финального свистка тренер "Брайтона" подошел к скамейке запасных соперников и поприветствовал ассистента "Ливерпуля". В это время наставник мерсисайдцев Юрген Клопп протянул руку Де Дзерби, но Роберто его проигнорировал. Удивлению Клоппа не было предела.

Видео стало вирусным в соцсетях. Менее чем за сутки в Twitter его посмотрели почти 2 млн человек. Все пытаются понять поведение Де Дзерби.

Напомним, что на этих выходных "Шахтер" разгромил "Металлист" в УПЛ. Смотрите результаты и обзоры матчей 5-го тура чемпионата Украины.

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