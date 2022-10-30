"Шахтер" забрал у меня путин: тренер "Брайтона" вспомнил Украину

Роберто де Дзерби покинул "Шахтер" после начала полномасштабной войны

В матче чемпионата Англии "Брайтон" сенсационно разгромил "Челси" (4:1). После игры главный тренер "Брайтона" Роберто де Дзерби обвинил президента россии владимира путина в том, что он вынужденно покинул Украину.

"Я очень рад за себя и за свой штаб, потому что мы пережили восемь действительно тяжелых месяцев.

У меня уже была команда – "Шахтер". Прекрасная команда, которую путин решил у меня забрать.

Я нашел другую команду, я должен быть благодарен игрокам "Брайтона" и клубу за то, как они приняли меня, и как я почувствовал себя с первого момента, когда они доверяют мне.

Снова найти семью, атмосферу, которая позволяет тебе чувствовать себя частью коллектива, это что-то очень приятное", — сказал Де Дзерби.

Смотрите обзор матча "Брайтон" — "Челси":

Ранее мы писали, что легионер "Зари" сбежал из команды: бразилец боится российских обстрелов.

Напомним, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой.