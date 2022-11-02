"Шахтер" поддержит суперболельщица: она не подала руки российской спортсменке

На игру с "Лейпцигом" приехала Даяна Ястремская

В среду, 2 ноября, донецкий "Шахтер" проведет важнейший матч Лиги чемпионов. "Горнякам" нужно обязательно обыграть "Лейпциг", чтобы пробиться в плей-офф турнира. Иначе команда продолжит свое участие в еврокубках в Лиге Европы.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Лейпциг" идет на нашем сайте. Поединок состоится в Варшаве, куда приехала известная украинская теннисистка Даяна Ястремская. Спортсменка посетила тренировку "Шахтера" и встретилась с директором клуба Дарио Срной. Поддерживать "Шахтер" Ястремская будет на трибунах в новой футболке в оранжево-черных цветах. Это подарок клуба.

Напомним, что недавно Ястремская попала в больницу. Теннисистке диагностировали камни в почках.

Ранее Даяна Ястремская отказалась пожать руку россиянке Екатерине Александровой после матча. Наша теннисистка таким образом показала свое отношение к оккупантам.