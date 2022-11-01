Отец года: грязный шахтер пришел с сыном на баскетбол и взорвал соцсети (фото)

Майкл Магуайр вмиг стал знаменитым и получил билеты на VIP-трибуну

Невероятно милая история произошла в Штатах на матче университетской баскетбольной лиги. Одна из болельщиц команды "Кентукки" заметила на трибунах немытого мужчину в грязной рабочей одежде. Она опубликовала фото в соцсетях. Его заметил тренер клуба Джон Калипари и сделал репост, собрав около 200 тысяч лайков.

"Этот мужчина пришел посмотреть на мою команду сразу после смены. Не знаю, кто это, но у меня есть для его семьи VIP-билеты", — написал в Twitter Калипари.

В комментариях отозвалась жена героя и рассказала подробности. Ее муж Майкл Магуайр трудится на шахте. В тот день он ушел на смену в 4:45 утра, отработал 12 часов и с трудом успел отвести сына на вечернюю игру любимой команды. В соцсетях Магуайра уже называют "Отцом года", сообщает CNN.

Сам мужчина объяснил свой поступок тем, что у него было всего 45 минут, чтобы добраться до стадиона. Он никак не успевал заехать домой, чтобы помыться и переодеться. И даже не допускал опоздания на начало матча, чтобы не расстроить своего сына.