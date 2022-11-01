Батько року: брудний шахтар прийшов з сином на баскетбол та підірвав соцмережі (фото)

Майкл Магуайр вмить став знаменитим і отримав квитки на VIP-трибуну

Неймовірно мила історія відбулася у Штатах на матчі університетської баскетбольної ліги. Одна з уболівальниць команди "Кентуккі" помітила на трибунах немитого чоловіка у брудному робочому одязі. Вона опублікувала фото у соцмережах. Його помітив тренер клубу Джон Каліпарі та зробив репост, зібравши близько 200 тисяч лайків.

"Цей чоловік прийшов подивитися на мою команду відразу після зміни. Не знаю, хто це, але я маю для його сім’ї VIP-квитки", — написав у Twitter Каліпарі.

У коментарях відгукнулася дружина героя та розповіла подробиці. Її чоловік Майкл Магуайр працює на шахті. Того дня він пішов на зміну о 4:45 ранку, відпрацював 12 годин і насилу встиг відвести сина на вечірню гру улюбленої команди. У соцмережах Магуайра вже називають "Батьком року", повідомляє CNN.

Сам чоловік пояснив свій вчинок тим, що мав лише 45 хвилин, щоб дістатися стадіону. Він ніяк не встигав заїхати додому, щоб помитися і переодягнутися. І навіть не допускав запізнення на початок матчу, щоб не засмутити свого сина.