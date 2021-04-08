Шакил О’Нил отметился благородным поступком (видео)

Известный американский баскетболист Шакил О’Нил, повстречав в ювелирном магазине незнакомца, который не сумел оплатить желаемую покупку - обручальное кольцо, решил заплатить вместо него. Видео с благородным поступком спортсмена стало достоянием общественности.
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В комментарии для TNT баскетболист рассказал, что зашел в ювелирный магазин за сережками и повстречал там незнакомца, который стоял на кассе, думая, как ему оплатить дорогостоящую покупку. В итоге "Шак" решил заплатить за мужчину, ведь для него это были небольшие деньги.
"Мне хочется, чтобы люди улыбались", - объяснил свой поступок О’Нил.
Шакил имеет добрый нрав и никогда не откажет в помощи нуждающемся. Так летом 2020 года О’Нил помог водителю, у которого возникли проблемы с авто.
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шак" эффектно дебютировал в реслинге.