Не проехал мимо: Шакил О’Нил отметился благородным поступком (Видео)

Бывший центровой Орландо Мэджик, Лос-Анджелес Лейкерс, Майами Хит, Финикс Санз, Кливленд Кавальерс, и Бостон Селтикс, увидев проблемы у одного из водителей на трассе I-75 возле Гейнсвилля (штат Флорида), остановился и решить помочь. Женщина-водитель никак не могла поверить, что известный баскетболист окажет ей поддержку.

Позднее на место прибыл помощник шерифа округа, который и поделился видео с благородным поступком Шака.

Shaq with the assist: NBA legend Shaquille O'Neal stopped to help a driver who was having car trouble on Interstate 75 near Gainesville, Florida.

Deputies shared the dashcam video on Facebook and thanked O'Neal for his assistance. https://t.co/lY0asX4sDj pic.twitter.com/fQ0km5uC57

— ABC News (@ABC) July 14, 2020