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Шакил О’Нил выступает за досрочное завершение сезона

Шакил О’Нил выступает за досрочное завершение сезона
13:40 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Шакил О’Нил считает, что здоровье - важнее всего.

Легендарный экс-игрок НБА Шакил О’Нил, ныне ведущий программы Shaqtin’ a Fool, поделился мнением о судьбе нынешнего розыгрыша чемпионата. По его словам, сезон следует завершить досрочно.

"Сезон нужно завершить. Пускай правительство решает проблему с вирусом, чтобы он навсегда покинул нас. Мне надоело постоянно слушать о том, что чемпионат нужно доиграть", — заявил О’Нил.

НБА не спешит принимать решение о возобновлении матчей до конца мая. Сезон может быть доигран в одной или двух локациях.

Напомним, что НБА рассматривает сценарий, при котором старт следующего баскетбольного сезона будет отложен до декабря.

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Последний матч в рамках регулярного чемпионата был сыгран 12 марта, после чего сезон был приостановлен из-за заражения игрока Юты Руди Гобера.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Шакил О’Нил.
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