НБА может пойти на снижение потолка зарплат

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) готово помочь командам лиги справиться с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса, снизив потолок зарплат.
Подобное решение представителей лиги поможет франшизам разгрузить зарплатную ведомость на фоне экономических трудностей.
В результате подобного решения командам придется больше сосредотачиваться на молодых игроках с дешевыми контрактами.
НБА не спешит принимать решение о возобновлении матчей до конца мая. Сезон может быть доигран в одной или двух локациях.
Напомним, что НБА рассматривает сценарий, при котором старт следующего баскетбольного сезона будет отложен до декабря.
Последний матч в НБА был сыгран 12 марта, после чего был приостановлен из-за заражения игрока Юты Руди Гобера.