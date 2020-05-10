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НБА может пойти на снижение потолка зарплат

НБА может пойти на снижение потолка зарплат
10:24 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:В лиге готовы пойти навстречу франшизам.

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) готово помочь командам лиги справиться с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса, снизив потолок зарплат.

Подобное решение представителей лиги поможет франшизам разгрузить зарплатную ведомость на фоне экономических трудностей.

В результате подобного решения командам придется больше сосредотачиваться на молодых игроках с дешевыми контрактами.

НБА не спешит принимать решение о возобновлении матчей до конца мая. Сезон может быть доигран в одной или двух локациях.

В НБА допускают, что следующий сезон может пройти без зрителей

Напомним, что НБА рассматривает сценарий, при котором старт следующего баскетбольного сезона будет отложен до декабря.

Последний матч в НБА был сыгран 12 марта, после чего был приостановлен из-за заражения игрока Юты Руди Гобера.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола.
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