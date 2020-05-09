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В НБА допускают, что следующий может пройти без зрителей

В НБА допускают, что следующий может пройти без зрителей
09:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Отсутствие зрителей на трибунах может заметно уменьшить доходы лиги.

Комиссионер НБА Адам Сильвер провел видеоконференцию с игроками лиги. По информации ESPN, разговор касался сложившегося кризиса в результатае пандемии коронавируса, финансовых вопросов, а также матчей без зрителей. 

По словам Сильвера, о том, когда зрители смогут вернуться на трибуны пока рано говорить. Поскольку вакцины от коронавируса пока нет, лига готовится к тому, что весь следующий сезон команды будут играть при пустых трибунах.

Это, безусловно, отразится на доходах НБА, поскольку 40 их процентов поступают от билетов и покупок на арене во время матчей. Этот факт отразится и на зарплатах игроков.

Комиссионер также отметил, что видит смысл в том, чтобы остаток сезона доиграть на одной-двух аренах. 

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"Нет никакого смысла в том, чтобы рисковать здоровьем всех вас во время перелета в город, где на арене не будет фанатов. Для начала было бы безопаснее находиться в одном или в двух местах", - сказал Сильвер.

Напомним, что сезон в НБА приостановили 12 марта, после того, как обнаружили коронавирус у игрока Юты. Но с 8 мая три клуба готовились открыть свои базы для индивидуальных тренировок игроков.

Отметим, что США занимают первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом -1 322 163. Среди них смертельными стали 78 616 случаев.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Коронавирус.
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