Шакила О’Нила уронили на стол в дебютном бою в реслинге (видео)

Знаменитый американский баскетболист, член баскетбольного Зала славы Шакил О’Нил дебютировал в реслинге.

На шоу в США бывший спортсмен развлекал публику в паре с Джейд Каргилл. Ему противостояли Коди Роудс и Ред Вельвет. 48-летней легенда НБА досталось во время "боя". В одном из моментов шоу Роудс после разбега просто выбил гиганта за пределы ринга. Шакил вместе с Коди улетели с большой высоты прямо на стол. Не трудно догадаться, что произошло с объектом интерьера.

