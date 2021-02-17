Баскетболист НБА сломал руку сопернику, который забил через него данк (видео)

В матче регулярного сезона НБА баскетболист "Сакраменто Кингз" Чимези Мету получил перелом руки. Об этом сообщает Yahoo.

Как сообщает источник, обследование выявило у форварда "Сакраменто" перелом правого запястья. Теперь игрок пропустит как минимум три недели.

Отметим, спортсмен получил травму в матче против "Мемфис". В одном из эпизодов встречи Чимези исполнил мощный данк через центрового "Гриззлиз" литовца Йонаса Валанчюнаса. После этого Мету повис на кольце и ногами "поймал" соперника. Валанчюнасу закономерно такое поведение оппонента не понравилось и он сбросил его на паркет. В результате падения американец нигерийского происхождения и получил повреждение.

Видео инцидента:

Видеообзор матча "Сакраменто" - "Мемфис" (110:124):

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