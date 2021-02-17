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Баскетболист НБА сломал руку сопернику, который забил через него данк (видео)

Баскетболист НБА сломал руку сопернику, который забил через него данк (видео)
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм mezie

В матче регулярного сезона НБА баскетболист "Сакраменто Кингз" Чимези Мету получил перелом руки. Об этом сообщает Yahoo.

Как сообщает источник, обследование выявило у форварда "Сакраменто" перелом правого запястья. Теперь игрок пропустит как минимум три недели.

Отметим, спортсмен получил травму в матче против "Мемфис". В одном из эпизодов встречи Чимези исполнил мощный данк через центрового "Гриззлиз" литовца Йонаса Валанчюнаса. После этого Мету повис на кольце и ногами "поймал" соперника. Валанчюнасу закономерно такое поведение оппонента не понравилось и он сбросил его на паркет. В результате падения американец нигерийского происхождения и получил повреждение.

Видео инцидента:

Видеообзор матча "Сакраменто" - "Мемфис" (110:124):

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Италии тренер схватил своего игрока за волосы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 234

Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Сакраменто Кингз, БК Мемфис Гриззлиз.
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