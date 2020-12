Схватил за волосы и ударил: момент гнева тренера попал на видео

Известный хорватский тренер Ясмин Репеша, работающий в итальянской команде "Виктория Либертас", не совладал эмоциями в матче чемпионата Италии.

В игре Серии А против "Триесты" в одном из эпизодов встречи Репеша заменил 20-летнего эстонского форварда Хенри Дрелла. Баскетболист целым и невредимым добраться до скамейки запасных не сумел, ведь сначала разгневанный наставник потянул его за волосы, а затем ладонью ударил по спине. Добавим, что Дрелла в прошлом году подавал свою кандидатуру на драфт НБА, однако позднее снялся с него.

Видео гнева тренера попало в прямую трансляцию матча:

