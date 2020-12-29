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Схватил за волосы и ударил: момент гнева тренера попал на видео

Схватил за волосы и ударил: момент гнева тренера попал на видео
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер VLPesaro

Известный хорватский тренер Ясмин Репеша, работающий в итальянской команде "Виктория Либертас", не совладал эмоциями в матче чемпионата Италии.

В игре Серии А против "Триесты" в одном из эпизодов встречи Репеша заменил 20-летнего эстонского форварда Хенри Дрелла. Баскетболист целым и невредимым добраться до скамейки запасных не сумел, ведь сначала разгневанный наставник потянул его за волосы, а затем ладонью ударил по спине. Добавим, что Дрелла в прошлом году подавал свою кандидатуру на драфт НБА, однако позднее снялся с него.

Видео гнева тренера попало в прямую трансляцию матча:

Отметим, поединок завершился со счетом 84:74 в пользу Виктории.

Ранее "Телеграф" сообщал, что звезда НБА поразил сеть своей точностью трехочковых.

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Италия, Баскетбол.

Автор:

Телеграф
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