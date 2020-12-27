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Сверхчеловек: баскетболист забил 105 трехочковых подряд (видео)

Сверхчеловек: баскетболист забил 105 трехочковых подряд (видео)
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм stephencurry30

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри всегда славился своей результативностью из-за дуги.

Карри покорилось уникальное достижение в финалах НБА

Сегодня, 27 декабря, пресс-служба "Воинов" опубликовала занимательное видео, на котором звезда НБА и трехкратный чемпион лиги тренирует трехочковый бросок с угла площадки. На протяжении более 5 минут спортсмен попадает, забив в общей сложности 105 "трешек". В сети тут же назвали Карри инопланетянином и сверхчеловеком.

Видео бросковой тренировки Стефена Карри:

К слову, такая точность игрока пока не помогает его команде, которая на днях потерпела самое крупно поражение в Рождество с 1960 года, проиграв Милуоки 99:138.

Ранее "Телеграф"сообщал, что звезда НБА упал в нокдаун после столкновения с одноклубником.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Стефен Карри, БК Голден Стэйт Уорриорз.

Автор:

Телеграф
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