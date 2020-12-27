Сверхчеловек: баскетболист забил 105 трехочковых подряд (видео)

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри всегда славился своей результативностью из-за дуги.

Сегодня, 27 декабря, пресс-служба "Воинов" опубликовала занимательное видео, на котором звезда НБА и трехкратный чемпион лиги тренирует трехочковый бросок с угла площадки. На протяжении более 5 минут спортсмен попадает, забив в общей сложности 105 "трешек". В сети тут же назвали Карри инопланетянином и сверхчеловеком.

Видео бросковой тренировки Стефена Карри:

5+ minutes without a miss. Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib — Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020

К слову, такая точность игрока пока не помогает его команде, которая на днях потерпела самое крупно поражение в Рождество с 1960 года, проиграв Милуоки 99:138.

Ранее "Телеграф"сообщал, что звезда НБА упал в нокдаун после столкновения с одноклубником.