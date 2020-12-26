Локтем в челюсть: баскетболист НБА жестко вырубил одноклубника (видео)

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Суббота, 26.12.2020
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Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер espn

В матче рождественского дня в НБА Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс случился неприятный инцидент.

В одном из эпизодов встречи в четвертой четверти тяжелый форвард Клипперс Серж Ибака в борьбе за мяч выпрыгнул в сторону кольца, однако на своем пути локтем зацепил партнера по команде Кавая Леонарда, который от полученного удара тут же рухнул на паркет и залил его кровью.

Видео стыка Ибаки и Леонарда:

В итоге матч между командами завершился убедительной победой Лос-Анджелеса со счетом 108-121.

Видеообзор матча Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс:

Ранее "Телеграф" сообщал, что слэм-данк украинца признан лучшим в истории FIBA 3х3 World Tour.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Серж Ибака, БК Лос-Анджелес Клипперс, БК Денвер Наггетс, Кавай Леонард.

Автор:

Телеграф
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