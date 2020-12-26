Локтем в челюсть: баскетболист НБА жестко вырубил одноклубника (видео)

В матче рождественского дня в НБА Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс случился неприятный инцидент.
В одном из эпизодов встречи в четвертой четверти тяжелый форвард Клипперс Серж Ибака в борьбе за мяч выпрыгнул в сторону кольца, однако на своем пути локтем зацепил партнера по команде Кавая Леонарда, который от полученного удара тут же рухнул на паркет и залил его кровью.
Видео стыка Ибаки и Леонарда:
В итоге матч между командами завершился убедительной победой Лос-Анджелеса со счетом 108-121.
Видеообзор матча Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс:
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