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Необычный данк украинца признан лучшим моментом в истории Мирового тура-3х3 (видео)

Необычный данк украинца признан лучшим моментом в истории Мирового тура-3х3 (видео)
14:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото:ФБУ

Известный украинский данкер, двукратный чемпион мира FIBA в конкурсе слэм-данков (2016 и 2018), Дмитрий Smoove Кривенко попал в подборку лучших моментов в истории FIBA 3х3 World Tour. Более того, бросок сверху от Дмитрия возглавил данный топ. 

15 декабря на Youtube-канале FIBA 3x3 появилось видео с десяткой лучших моментов в истории финалов FIBA 3х3 World Tour. Рейтинг лучших моментов, по мнению экспертов ФИБА, возглавил Дмитрий Кривенко, который в финале конкурса слэм-данков в 2019 году исполнил свой уже фирменный бросок, поразивший публику и судей. К сожалению, в Японии он стал лишь вторым.

Данк Дмитрия Кривенко:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Smoove стал участником легендарной развлекательной команды Harlem Globetrotters.

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Все по теме:

Баскетбол, Слэм-данк, Дмитрий Smoove Кривенко.

Автор:

Телеграф
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