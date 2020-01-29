В легендарной команде баскетбольного шоу Harlem Globetrotters появится украинец

Новости спорта:Двукратный чемпион мира по данкам украинский баскетболист Дмитрий Smoove Кривенко стал участником легендарной развлекательной команды Harlem Globetrotters.

Дмитрий Кривенко стал первым украинцем за 97-летнюю историю коллектива, известного во всем мире своими яркими баскетбольными трюками, в которых сочетаются спортивные и театральные элементы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Вскоре команда отправляется в мировое турне, в ходе которого посетит более 30 стран мира.

Всего в Harlem Globetrotters выступали два десятка иностранцев. Среди нынешних новичков команды, кроме украинского баскетболиста, Лаки Янг из Китая и Деззл Кидон из Польши.

Напомним, что Дмитрий Кривенко является победителем соревнований данкеров на чемпионатах мира по баскетболу 3х3 2016 и 2018 годов.