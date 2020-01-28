Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)

Новости спорта:Киев впервые за 10 лет примет самое престижное баскетбольное событие Украины.

В субботу, 1 февраля, в киевском Дворце Спорта настоящий праздник для любителей баскетбола - матч Звезд баскетбольной Суперлиги Украины. На паркет выйдет лучшие баскетболисты нашей страны, приглашенные звезды и звезды эстрады. Собрали для Вас все самое интересное о данном событии:

У Вас нет возможности посетить столицу в ближайшую субботу? Где и когда смотреть матч Звезд:

В интернете прямая трансляция поединка будет доступна на официальном сайте Федерации баскетбола Украины. Начало поединка в 16:10. Также в прямом эфире матч покажет ТК ХСПОРТ. Начало трансляции в 13:45.

Еще в конце прошлого года ФБУ (федерация баскетбола Украины) представила официальную символику данного события:

В основу логотипа Матча звезд вошла пятиугольная звезда с элементами эмблемы ФБУ. Также он включил в себя основные исторические достопримечательности Киева и лого титульного спонсора – ТМ Пари-матч.

Также была выпущена повседневная атрибутика с этой официальной символикой. Выглядит эффектно:

"Назад в будущее". Яркое промо юбилейного матча Звезд:

Стартовые пятерки команд на Матч звезд Суперлиги:

Сборная звезд Украины: Максим Луценко (Николаев), Кирилл Марченко (Химик), Алексей Онуфриев (Николаев), Андрей Войналович (Химик), Макс Конате (Прометей)

Сборная звезд Легиона: Генри Дугат (Днепр), Квентин Петерсон (Николаев), Киндал Хилл (Киев-Баскет), Сеад Хаджифейзович (Черкасские Мавпы), Рамел Браун (Одесса).

Позже тренеры выбрали вторые пятерки Матче звезд:

Тренерская пятерка Украины: Денис Лукашов (Прометей), Богдан Близнюк (Киев-Баскет), Максим Пустозвонов (Киев-Баскет), Вячеслав Петров (Киев-Баскет), Кирилл Фесенко (Днепр).

Тренерская пятерка Легоин: Брюс Месси (Одесса), Джаред Террелл (Днепр), Дион Райт (Черкасские Мавпы), Льюис Салливан (Химик), Майкл Майерс (Прометей).

Но и это еще не все. По 2 баскетболиста с каждой стороны получили Wild Card на данный матч: Украину получили право представлять Максим Корниенко (Днепр) и Андрей Мироненко (Запорожье), а Легион - представители "Харьковских Соколов" Делван Грем и Брендон Рендольф.

Программа дня на Матче звезд-2020:

13:30. Старт ивента

14:00. Начало конкурсной программы

14:15. Конкурс защитников (жеребьевка накануне на вечерней тренировке)

14:40. Конкурс слэм-данков

15:00. Финал Конкурса данков

15:15. Конкурс трехочковых

15:30. Финал Конкурса трехочковых

15:45. Выставочный матч сборных 3х3

16:10. Старт Матча звезд Суперлиги Пари-Матч

16:45. Жеребьевка места проведения Ф4 Кубка Украины

16:55. Выступление команды французских данкеров Barjrots Dunkers

17:05. Старт второй половины матча

17:50. Награждение MVP и команд.

Приятным бонусом будет выступление певицы Гайтаны, которая станет специальным гостем ивента:

Символ года назвал победителя Матча звезд-2020:

ФБУ представляет провидца из Украины. Крыса Энджи вместе с группой Пацики с Франека сделал первый личный прогноз на Матч звезд-2020: кто же победит на самом деле? Посмотрим уже очень скоро! Билеты можно приобрести по данной ссылке.