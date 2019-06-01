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Карри покорилось уникальное достижение в финалах НБА

Карри покорилось уникальное достижение в финалах НБА
03:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Стефен Карри – первый в истории НБА, реализовавший 100 трехочковых в финалах НБА.

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, реализовав 4 трёхочковых в первом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», довёл их общее количество в финалах до 102 (4,4 в среднем за игру). Таким образом, он стал первым игроком в истории лиги, отправившим в цель как минимум 100 бросков из-за дуги в решающих сериях. У ближайшего преследователя Карри форварда Леброна Джеймса в активе 86 точных дальних атак в финалах.

Нынешняя финальная серия стала для Карри пятой в карьере.

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Встреча завершилась выездным поражением «Голден Стэйт» со счётом 109:118, после которого «Уорриорз» уступают в серии до четырёх побед — 0-1. Карри в этом матче набрал 34 очка, совершил 5 подборов, отдал 5 передач и сделал перехват за 40 минут.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Стефен Карри.
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