Скачать
Пятница, 31.05.2019

Топ-5 моментов первой игры финальной серии НБА 30.05.2019 (Видео)

Сокрушительный данк атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона в быстрой контратаке после передачи лёгкого форварда Андре Игуодалы, невероятное попадание разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита через руки соперника на исходе времени на владение, эффектный блок-шот мощного форварда «Торонто» Паскаля Сиакама Дрэймонду Грину, шикарная стремительная комбинация «Торонто» со скидкой в касание назад Сиакама, завершённая из под-кольца лёгким форвардом Каваем Леонардом, а также роскошный проход Ванвлита в силовой борьбе с превосходящим его в габаритах оппонентом оказались среди лучших моментов стартового матча финальной серии плей-офф НБА. 
championat.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Видео, Новости баскетбола.
18:27 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь