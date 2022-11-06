Прыгнул на "бронзу"! Гимнаст из Мариуполя завоевал медаль чемпионата мира

Игорь Радивилов выиграл "бронзу" в опорном прыжке

В Ливерпуле завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. В последний день соревнований сборная Украины положила в свою копилку бронзовую медаль. Постарался Игорь Радивилов. Ранее украинскому гимнасту запретили находиться на ЧМ в футболке с надписью "Остановите войну".

Радивилов снова выиграл награду в своем коронном упражнении — опорном прыжке. Опередить спортсмена из Мариуполя сумели только Артур Давтян (Армения) и Карлос Юло (Филиппины).

Эта медаль стала единственной для сборной Украины на нынешнем чемпионате мира. Для Радивилова это четвертая награда чемпионатов мира за карьеру — у него два "серебра" и две "бронзы". Кроме того, Радивилов выигрывал бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в опорном прыжке.

Ранее сообщалось, что украинец Илья Ковтун выиграл два "золота" на Кубке мирового вызова в Венгрии.

Напомним, российский гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован на год за выступление с буквой Z на форме.