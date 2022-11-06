Укр

Прыгнул на "бронзу"! Гимнаст из Мариуполя завоевал медаль чемпионата мира

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Радивилов стал призером ЧМ-2022 Новость обновлена 06 ноября 2022, 18:27
Радивилов стал призером ЧМ-2022. Фото noc-ukr.org

Игорь Радивилов выиграл "бронзу" в опорном прыжке

В Ливерпуле завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. В последний день соревнований сборная Украины положила в свою копилку бронзовую медаль. Постарался Игорь Радивилов. Ранее украинскому гимнасту запретили находиться на ЧМ в футболке с надписью "Остановите войну".

Радивилов снова выиграл награду в своем коронном упражнении — опорном прыжке. Опередить спортсмена из Мариуполя сумели только Артур Давтян (Армения) и Карлос Юло (Филиппины).

Эта медаль стала единственной для сборной Украины на нынешнем чемпионате мира. Для Радивилова это четвертая награда чемпионатов мира за карьеру — у него два "серебра" и две "бронзы". Кроме того, Радивилов выигрывал бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в опорном прыжке.

Ранее сообщалось, что украинец Илья Ковтун выиграл два "золота" на Кубке мирового вызова в Венгрии.

Напомним, российский гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован на год за выступление с буквой Z на форме.

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#Спортивная гимнастика #Игорь Радивилов #Чемпионат мира по спортивной гимнастике