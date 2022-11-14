Талісманом Олімпіади-2024 у Парижі стала "шапка свободи"

Звати талісманів — Фріги

Оргкомітет літніх Ігор-2024 у Парижі презентував офіційні талісмани Олімпіади та Паралімпіади. Маскотами змагань стали два фригійські ковпаки, які отримали ім’я Фріги.

Фригійський ковпак — також відомий як "шапка свободи", один із символів свободи в республіканській Франції.

Ковпаки-талісмани виконані у кольорах французького прапора – синій, білий червоний. Домінуючий колір – червоний. Відмінною рисою талісмана Паралімпіади є протез замість ноги, пише офіційний сайт Ігор-2024.

Олімпійські ігри 2024 пройдуть з 26 липня по 11 серпня, Паралімпійські ігри — з 28 серпня по 8 вересня.

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