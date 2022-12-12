Америка зрадила Україну? У Штатах закликали зняти санкції з росіян

Сюзанна Лайонс просить зняти бан з росії

Глава Національного олімпійського комітету США Сюзанна Лайонс закликала допустити російських спортсменів до Олімпіади-2024 у Парижі. Хоча раніше в мережі висміяли бажання росії поїхати на Ігри.

"Це, можливо, неприємно усвідомлювати, але недопуск росіян відкидає нас назад, їхнє повернення дійсно важливе для олімпійського руху", — цитує Лайонс The Wall Street Journal.

"США підтримують пошук можливостей повернутися до змагань для спортсменів, які тренувалися для цього все своє життя. Але ми категорично проти того, щоб вони повернулися під національним прапором, тоді як їхні країни перебувають під санкціями.

Хоча каталізатор ситуації все ще присутній, питання безпеки російських спортсменів уже не стоїть так гостро", — додала Лайонс.

Нагадаємо, що в жовтні Міжнародний олімпійський комітет продовжив санкції проти росії та білорусі. А пропозиція Сюзанни Лайонс звучить як глузування. По-перше, більшість російських атлетів відкрито підтримує війну та політику путіна. А по-друге, останні кілька Олімпіад росія і так виступає без прапора та гімну через допінгові махінації. Виходить, що глава НОК США пропонує поновити права росіян до довоєнного часу.

Раніше радянський чемпіон заявив, що Захід сам приповзе до росії на колінах.