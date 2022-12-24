Взяв по акції: Стаховський показав полонених вагнерівців

Український тенісист показав чим займається на фронті

Сергій Стаховський нещодавно попрощався з тенісом, а зараз проходить службу на передовій у лавах Національної гвардії України. У своїх соціальних мережах спортсмен поділився трофеями.

У Instagram Стаховський запостив фото трьох полонених вагнерівців. У двох із них очі були зав’язані скотчем із написом "Акція".

Це одразу стало приводом для жартів у коментарях під постом.

"Якщо береш одного, то два інші по акції".

"Три раби + гектар землі. Ця акція начебто не закінчилася".

"Взяв три гейми".

Сергію Стаховському 36 років. Він переможець восьми турнірів ATP (чотири — в одиночному розряді); фіналіст юніорського турніру "Великого шолома" в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США-2004). За кар’єру заробив 5,4 млн доларів призових.

Раніше Стаховський приєднався до "полювання" на терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Спортсмен виділить зі своїх заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме бойовика у полон. До цієї ініціативи приєдналися багато відомих українців.

Нагадаємо, після вибуху на Кримському мості Стаховський потролив росіян, "пояснивши" причину події. А також тенісист розкрив секрет перемоги над окупантами.