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Війна ще триває? Світоліна шокувала своїм зізнанням

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Війна ще триває? Світоліна шокувала своїм зізнанням Новина оновлена 21 грудня 2022, 12:25

Тенісистка здивована питаннями, які їй ставлять за кордоном

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна стурбована тим, що люди за кордоном почали забувати про війну в Україні. Нещодавно Еліна організувала благодійний вечір у Монако. Спортсменка збирала гроші українцям на генератори.

“Ми маємо зробити все, щоб розповісти людям, познайомити їх із тим, що справді відбувається в Україні, бо багато людей підходять до мене і запитують: “Війна ще триває?” І це дуже боляче чути.

Моя сім’я теж без електрики вже кілька днів. І це були досить складні дев’ять місяців для них, і ситуація не покращується", — цитує Світоліну Reuters.

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Переможниця Підсумкового чемпіонату WTA 2018 року. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.

У середині жовтня Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками. Еліна народила доньку, яку назвали Скай.

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