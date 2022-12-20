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Еліна Світоліна показала милі кадри із сімейного життя (фото)

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Еліна Світоліна показала милі кадри із сімейного життя (фото) Новина оновлена 20 грудня 2022, 10:07

Тенісистка взяла паузу у кар’єрі після народження доньки

Найкраща тенісистка в історії України Еліна Світоліна днями показала, чим займається вдома, поки всі сплять. А зараз опублікувала у соцмережах добірку фото зі свого сімейного життя.

У середині жовтня Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками. Еліна народила доньку, яку назвали Скай.

Світоліна та Монфіс публічно заявили про те, що зустрічаються у січні 2019 року під час Australian Open. Наприкінці лютого 2021 року тенісисти брали паузу у відносинах, але вже через два місяці, у квітні, заявили про заручини. Монфіс та Світоліна зіграли весілля у липні минулого року у Швейцарії.

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Переможниця Підсумкового чемпіонату WTA 2018 року. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.

Нагадаємо, Еліна Світоліна нещодавно організувала благодійний вечір у Монако. Спортсменка збирала гроші українцям на генератори. З початку повномасштабного вторгнення Еліна допомагає ЗСУ і стала послом платформи United24.

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#Теніс #Еліна Світоліна #Українська тенісистка