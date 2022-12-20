Элина Свитолина показала милые кадры из семейной жизни (фото)

Теннисистка взяла паузу в карьере после рождения дочери

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина на днях показала, чем занимается дома пока все спят. А сейчас опубликовала в соцсетях подборку фото из своей семейной жизни.

В середине октября Свитолина и ее супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года, во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты брали паузу в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Монфис и Свитолина сыграли свадьбу в июле прошлого года в Швейцарии.

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.

Напомним, Элина Свитолина недавно организовала благотворительный вечер в Монако. Спортсменка собирала деньги украинцам на генераторы. С начала полномасштабного вторжения Элина помогает ВСУ и стала послом платформы United24.