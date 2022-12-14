Укр

Элина Свитолина показала, чем занимается пока все спят (фото)

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Элина Свитолина показала, чем занимается пока все спят (фото) Новость обновлена 14 декабря 2022, 09:48

Теннисистка пока не завершила карьеру

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина недавно организовала благотворительный вечер в Монако. Спортсменка собирала деньги украинцам на генераторы. С начала полномасштабного вторжения Элина помогает ВСУ и стала послом платформы United24.

Сейчас 28-летняя Свитолина в декретном отпуске, но о завершении карьеры пока не объявляла. Поэтому продолжает тренировки. А свободное время у нее появляется, когда в доме все спят. В соцсетях Элина показала забавные фото. Спит в кроватке ее дочь, спит собака и в это время спортсменка крутит педали на тренажере.

"Пока Скай спит", — подписала снимки в сторис Instagram Свитолина.

Напомним,ю в середине октября этого года Элина родила девочку, которую назвали Скай.

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.

Ранее Свитолина показала в соцсетях милые фото с мужем и дочкой.

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#Элина Свитолина #Теннисистка #Украинская теннисистка