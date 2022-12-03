Работа мамой: нежные фото Свитолиной с дочерью
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Теннисистка пришла с дочерью на благотворительный ужин
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, посол United24, организовала благотворительный вечер в Монако. Спортсменка собирала деньги, чтобы помочь украинцам пережить зиму.
На гала-ужин пришли такие звезды украинского спорта, как Андрей Шевченко, Леся Цуренко, Марта Костюк, ведущими выступили Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко. На благотворительном вечере удалось собрать 170 тысяч евро, которые пойдут на покупку генераторов.
Сама героиня вечера Элина Свитолина опубликовала в Instagram милое фото с Монако. На руках она держала маленькую дочку.
"Работа мамой 24/7", — подписала снимок теннисистка.
28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль. В середине октября Элина родила девочку, которую назвали Скай.
Ранее Свитолина показала в соцсетях милые фото с мужем и дочкой.