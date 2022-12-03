Робота мамою: ніжні фото Світолиної з дочкою

Тенісистка прийшла з донькою на благодійну вечерю

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна, посол United24, організувала благодійний вечір у Монако. Спортсменка збирала гроші, аби допомогти українцям пережити зиму.

На гала-вечір прийшли такі зірки українського спорту, як Андрій Шевченко, Леся Цуренко, Марта Костюк, ведучими виступили Леся Нікітюк та Тимур Мірошниченко. На благодійному вечорі вдалося зібрати 170 тисяч євро, які підуть на покупку генераторів.

Сама героїня вечора Еліна Світоліна опублікувала в Instagram миле фото з Монако. На руках вона тримала маленьку доньку.

"Робота мамою 24/7", — підписала знімок тенісистка.

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль. У середині жовтня Еліна народила дівчинку, яку назвали Скай.

Раніше Світоліна показала в соцмережах милі фото з чоловіком та донькою.