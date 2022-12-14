Еліна Світоліна показала, чим займається поки всі сплять (фото)

Тенісистка ще не завершила кар’єру

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна нещодавно організувала благодійний вечір у Монако. Спортсменка збирала гроші українцям на генератори. З початку повномасштабного вторгнення Еліна допомагає ЗСУ і стала послом платформи United24.

Наразі 28-річна Світоліна у декретній відпустці, але про завершення кар’єри поки не оголошувала. Тому продовжує тренування. А вільний час у неї з’являється, коли у хаті всі сплять. У соцмережах Еліна показала кумедні фото. Спить у ліжечку її дочка, спить собака і тим часом спортсменка крутить педалі на тренажері.

"Поки Скай спить", — підписала знімки у сторіс Instagram Світоліна.

Нагадаємо, у середині жовтня цього року Еліна народила дівчинку, яку назвали Скай.

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Переможниця Підсумкового чемпіонату WTA 2018 року. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.

Раніше Світоліна показала в соцмережах милі фото з чоловіком та донькою.