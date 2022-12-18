"Горжусь, что я украинка": Ангелина Калинина выиграла самый крутой турнир в карьере

Теннисистка стала победительницей соревнований в Лиможе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина впервые в карьере смогла выиграть турнир серии WTA. Наша спортсменка победила на соревнованиях во французском Лиможе с призовым фондом 115 тысяч долларов. Ранее лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина организовала благотворительный вечер в Монако.

Путь Калининой к триумфу:

R32: Кароль Монне (Франция) — 6:4, 6:0

R16: Дженни Лим (Франция) — 6:0, 6:0

QF: Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:1

SF: Анна Блинкова (Россия) — 7:5, 6:4

F: Клара Таусон (Дания) — 6:3, 5:7, 6:4

"Для меня очень важно было сегодня победить — для моей страны и для моей семьи. Я очень горжусь тем, что я украинка", — сказала Калинина на церемонии награждения.

Калинина и Таусон

Ангелина Калинина с наградой

Интересно, что в парном разряде в Лиможе побежду одержала украинка Марта Костюк вместе с грузинкой Оксаной Калашниковой.

Ранее мы писали, что Александр Долгополов находится на фронте в Херсонской области. Знаменитый теннисист рассказал, чем занимается на передовой.

Напомним, что британец Энди Маррей удостоен награды Артура Эша за благотворительную деятельность. Теннисист, увидев ужасы войны в Украине, принял решение отдавать все свои призовые на помощь украинским детям.