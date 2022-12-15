Известный теннисист получил престижную награду за помощь украинским детям

Спортсмен отдавал все свои призовые на благотворительность

Трехкратный чемпион турниров "Большого шлема" в мужском одиночном разряде, экс-первая ракетка мира, британец Энди Маррей удостоен награды Артура Эша за благотворительную деятельность.

Об этом сообщает официальный сайт Тура. Теннисист, увидев ужасы войны в Украине, принял решение отдавать все свои призовые на помощь украинским детям. Маррей с середины сезона начал переводить деньги в фонд UNICEF. За это время он заработал около 630 тысяч долларов.

"В феврале я играл на турнире в Дубае и помню, как смотрел новости, и там говорилось, что что-то происходит между россией и Украиной. Во время турнира в Индиан-Уэллсе я решил, что буду жертвовать свои призовые деньги до конца сезона на гуманитарную помощь UNICEF. Итоговая сумма составила чуть больше $ 630 тыс. Это придало мне дополнительную мотивацию в этом году. Я подумал, что мог бы привлечь к помощи и других", — заявил Маррей.

К слову, британец получил премию Артура Эша "за человечность и благотворительность" во второй раз в карьере. Только 3 теннисиста до него удостаивались этой чести больше одного раза (Роджер Федерер, Андре Агасси и Айсам-уль-Хак Куреши).

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