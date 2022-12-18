"Пишаюся, що я українка": Ангеліна Калініна виграла найкрутіший турнір у кар’єрі

Тенісистка стала переможницею змагань у Ліможі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вперше у кар’єрі змогла виграти турнір серії WTA. Наша спортсменка перемогла на змаганнях у французькому Ліможі із призовим фондом 115 тисяч доларів. Раніше найкраща тенісистка України Еліна Світоліна організувала благодійний вечір у Монако.

Шлях Калініної до тріумфу:

R32: Кароль Монне (Франція) — 6:4, 6:0

R16: Дженні Лім (Франція) — 6:0, 6:0

QF: Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:1

SF: Ганна Блінкова (Росія) — 7:5, 6:4

F: Клара Таусон (Данія) — 6:3, 5:7, 6:4

"Для мене дуже важливо було сьогодні перемогти — для моєї країни та для моєї родини. Я дуже пишаюся тим, що я українка", — сказала Калініна на церемонії нагородження.

Калініна та Таусон

Ангеліна Калініна з нагородою

Цікаво, що у парному розряді у Ліможі перемогу здобула українка Марта Костюк разом із грузинкою Оксаною Калашниковою.

Раніше ми писали, що Олександр Долгополов перебуває на фронті у Херсонській області. Знаменитий тенісист розповів чим займається на передовій.

Нагадаємо, що британець Енді Маррей удостоєний нагороди Артура Еша за благодійну діяльність. Тенісист, побачивши жахи війни в Україні, вирішив віддавати всі свої призові на допомогу українським дітям.