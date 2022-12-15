Відомий тенісист отримав престижну нагороду за допомогу українським дітям

Спортсмен віддавав усі свої призові на благодійність

Триразовий чемпіон турнірів "Великого шлему" у чоловічому одиночному розряді, експерша ракетка світу, британець Енді Маррей відзначений нагородою Артура Еша за благодійну діяльність.

Про це повідомляє офіційний сайт ATP. Тенісист, побачивши жахи війни в Україні, вирішив віддавати всі свої призові на допомогу українським дітям. Маррей із середини сезону почав переказувати гроші у фонд UNICEF. За цей час він заробив близько 630 тисяч доларів.

"У лютому я грав на турнірі в Дубаї й пам’ятаю, як дивився новини, і там говорилося, що щось відбувається між росією та Україною. Під час турніру в Індіан-Уеллсі я вирішив, що жертвуватиму свої призові гроші до кінця сезону на гуманітарну допомогу UNICEF. Підсумкова сума склала трохи понад $630 тис. Це додало мені додаткову мотивацію в цьому році. Я подумав, що міг би залучити до допомоги й інших”, — заявив Маррей.

До речі, британець отримав премію Артура Еша "за людяність та благодійність" вдруге у кар’єрі. Лише 3 тенісисти до нього були відзначені цієї честі більше одного разу (Роджер Федерер, Андре Агассі та Айсам-уль-Хак Куреші).

Найкращі удари Маррея в кар’єрі

Раніше зірка українського тенісу Марта Костюк заспівала патріотичний хіт. Крім того, тенісистка з колегами активно допомагає ЗСУ.