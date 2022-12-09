Світоліна прогулялася з дочкою по Монте-Карло: милі фото

Спортсменка у Монако збирала гроші на генератори

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна нещодавно організувала благодійний вечір у Монако. Спортсменка збирала гроші на генератори, щоб допомогти українцям пережити зиму в умовах регулярного обстрілу російським агресором критичної інфраструктури нашої країни.

А після всіх заходів тенісистка прогулялася з дочкою по Монте-Карло.

"Готові до пригод", — підписала Світоліна свої знімки в Instagram.

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль. У середині жовтня Еліна народила дівчинку, яку назвали Скай.

Раніше Світоліна показала в соцмережах милі фото з чоловіком та донькою.