Свитолина прогулялась с дочерью по Монте-Карло: милые фото

Спортсменка в Монако собирала деньги на генераторы

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина недавно организовала благотворительный вечер в Монако. Спортсменка собирала деньги на генераторы, чтобы помочь украинцам пережить зиму в условиях регулярных обстрелов российским агрессором критической инфраструктуры нашей страны.

А после всех мероприятий теннисистка прогулялась с дочерью по Монте-Карло.

"Готовы к приключениям", — подписала Свитолина свои снимки в Instagram.

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль. В середине октября Элина родила девочку, которую назвали Скай.

Ранее Свитолина показала в соцсетях милые фото с мужем и дочкой.