Укр

Война еще продолжается? Свитолина шокировала своим признанием

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Война еще продолжается? Свитолина шокировала своим признанием Новость обновлена 21 декабря 2022, 12:25

Теннисистка удивлена вопросами, которые ей задают за границей

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина обеспокоена тем, что люди за границей начали забывать о войне в Украине. Недавно Элина организовала благотворительный вечер в Монако. Спортсменка собирала деньги украинцам на генераторы.

"Мы должны сделать все, чтобы рассказать людям, познакомить их с тем, что действительно происходит в Украине, потому что многие люди подходят ко мне и спрашивают: "Война еще продолжается?" И это очень больно слышать.

Моя семья тоже без электричества прямо сейчас уже несколько дней. И это были достаточно сложные девять месяцев для них, и ситуация не улучшается", — цитирует Свитолину Reuters.

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.

В середине октября Свитолина и ее супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

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#Теннис #Элина Свитолина #Теннисистка